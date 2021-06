Bussy-Saint-Martin Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne « Autour des oeuvres de Claude Hassan et Rieko Koga » Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Martin

Dans le cadre de **la 5ème édition de Jardins Ouverts 2021**, manifestation culturelle proposée par la Région Île-de-France et ses partenaires, venez découvrir les installations de Claude Hassan et Rieko Koga, artistes plasticiennes. Leurs oeuvres seront visibles dans le Parc culturel de Rentilly durant toute la durée de l’opération – du 3 juillet au 29 août 2021 ! Pendant le mois de juillet, Rhizome – pôle de ressources en arts plastiques et visuels de la MJC André Philip de Torcy – proposera une médiation autour des oeuvres pour les petits et les grands. Une animatrice culturelle vous fera découvrir l’univers des artistes à l’aide d’un livret-jeux disponible sur place ! Rendez-vous les mercredis 7/07, 14/07 et 21/07 de 15h00 à 17h30 !

Gratuit

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne

