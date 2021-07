Auch Allées d'Étigny Auch, Gers Autour des métiers de la restauration du patrimoine Allées d’Étigny Auch Catégories d’évènement: Auch

En complément des zooms patrimoine « Autour de la place royale » et de l’intervention de l’architecte Maylis Roullier-Gall sur la restauration des allées d’Étigny, les élèves en section Bac Professionnel IPB — Intervention sur le Patrimoine Bâti — du lycée Le Garros d’Auch vous invitent à venir découvrir et à vous initier à la taille de pierre. Retrouvez d’autres élèves sur la place Salinis pour des démonstrations autour de différentes techniques de construction et de restauration.

20 personnes maximum en simultané

