Finistere Guissény “Les quilles du Léon” est le jeu de quilles emblématique de notre région. Autrefois pratiqué de St Pol de Léon à Ploudalmézeau, l’activité est aujourd’hui recentrée sur Lesneven et sa région.

Totalement intégré au Patrimoine local, la valorisation et sauvegarde de ce jeu traditionnel sont devenus des priorités culturelles.

Dans l’écrin de verdure de Guissény, vous vous initierez aux quilles et beaucoup d’autres jeux de culture et tradition populaires. choarioukilhou@gmail.com http://quillesduleon.jimdo.com/ Guissény

