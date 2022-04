“Autour des indélicats, regards croisés sur la colonisation” Musée Estève Bourges Catégories d’évènement: Bourges

“Autour des indélicats, regards croisés sur la colonisation” Musée Estève, 14 mai 2022 22:00, Bourges. Nuit des musées “Autour des indélicats, regards croisés sur la colonisation” Musée Estève Samedi 14 mai, 21h00, 22h00

L’exposition propose de mettre en dialogue des gravures créées par le groupe des Indélicats sur les thèmes de l’esclavage et de la colonisation afin de les faire entrer en dialogue avec d’autres œuvres conservées dans les collections des musées de Bourges. Saturday 14 May, 21:00, 22:00 Sábado 14 mayo, 21:00, 22:00 13 rue Edouard Branly 18000 Bourges 18000 Bourges Centre-Val de Loire

