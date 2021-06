Autour des hautbois Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey, 27 juin 2021-27 juin 2021, La Couture-Boussey.

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey, le dimanche 27 juin à 17:00

Autour des hautbois ——————- ### Concert [Fabio D’Onofrio](https://www.facebook.com/fabio.donofrio), Marika Lombardi et Pascale Chochod vous offrent en concert une réunion des sons baroques et modernes du hautbois. En duo ou en trio, avec des hautbois baroques et des hautbois classiques accompagnés du clavecin, avec un répertoire alternant entre Bach, Telemann, Vivaldi ou encore Handel. Événement réalisé en collaboration avec [Festival Oboe 2021](https://www.facebook.com/oboeparis). [Marika Lombardi](https://www.facebook.com/marika.lombardi.127) (Hautbois) Hautboïste italienne, premier prix de plusieurs conservatoires et concours internationaux, concertiste internationale régulièrement invitée des festivals européens, Marika Lombardi s’est perfectionnée avec de grands maîtres du hautbois dans le monde entier. Professeur dans différents conservatoires à Paris et directrice artistique de deux festivals de musique de chambre, elle a à son actif l’enregistrement de douze CD autour du hautbois ainsi que plusieurs créations originales. Depuis 10 ans, Marika Lombardi pratique également l’improvisation en solo ou en ensemble, souvent accompagnée de danseurs ou d’acteurs, avec différentes instrumentations. Depuis 2020, elle est une Soundpainter certifiée ; c’est-à-dire qu’elle crée en temps réel une composition avec des gestes. [Pascale Chochod](https://www.facebook.com/pascale.chochod) (Clavecin) Pascale Chochod est claveciniste. Elle a été l’élève d’Huguette Dreyfus et d’Olivier Baumont avant d’être diplômée du Conservatoire royal d’Anvers dans la classe de Jos van Immerseel. En parallèle à ses études de clavecin, elle a poursuivi un cursus en Écriture au CNSM de Paris où elle a obtenu quatre Premiers Prix. Son parcours l’amène à se produire en orchestre mais aussi dans de plus petites formations avec les flûtistes Delphine Leroy et Jean-Pierre Pinet, la violiste Françoise Enock ou encore l’ensemble Cordacuerdo. Pendant plusieurs années, elle a été membre de l’Atelier musical de Touraine dont la programmation est axée sur la musique contemporaine. Aujourd’hui coordinatrice du département musique ancienne au CRD de Mantes-GPSeO, elle est aussi chef de chant baroque et professeur de clavecin et basse continue. Elle a également en charge la classe de clavecin au CRD de St-Germain-en-Laye.

Gratuit, sur réservation

Concert

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry – 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure



