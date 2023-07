Démonstration Reliure Moderne Autour des Halles Saint-Junien, 19 août 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Retrouvez lors de la foire du mois d’août pour une démonstration reliure moderne: réalisation du corps d’ouvrage, ainsi que l’habillage de la couverture jusqu’à l’étape finale: l’emboitage. Vous pourrez également réaliser votre propre carnet dans son intégralité au sein de l’atelier ASFEL sur inscription..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 12:30:00. EUR.

Autour des Halles

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join us at the August fair for a demonstration of modern bookbinding: creating the body of the book, as well as dressing the cover, right up to the final stage: nesting. You can also make your own notebook in its entirety at the ASFEL workshop, on registration.

Únase a nosotros en la feria de agosto para asistir a una demostración de encuadernación moderna: crear el cuerpo del libro, así como vestir la cubierta, hasta la etapa final: insertar el libro. También podrá confeccionar íntegramente su propio cuaderno en el taller ASFEL (inscripción obligatoria).

Besuchen Sie uns auf der Messe im August für eine Demonstration der modernen Buchbinderei: Herstellung des Buchblocks und des Einbands bis zum letzten Schritt: dem Einstecken. Im ASFEL-Atelier können Sie auch Ihr eigenes Notizbuch herstellen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Porte Océane du Limousin