Stand d’information France services au marché Autour des Halles Saint-Jean-de-Luz, 13 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Avec les agents France services et la conseillère numérique de la ville

Découvrez France services autour d’un jeu de questions-réponses !

Dans le cadre des portes ouvertes de France services..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 12:30:00. .

Autour des Halles Boulevard Victor Hugo

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With France services agents and the city’s digital advisor

Discover France services through a question-and-answer game!

As part of the France services open house.

Con los agentes de los servicios de Francia y el asesor digital de la ciudad

Más información sobre los servicios de Francia en una sesión de preguntas y respuestas

En el marco de las jornadas de puertas abiertas de los servicios de Francia.

Mit den Mitarbeitern von France services und der digitalen Beraterin der Stadt

Entdecken Sie France services bei einem Frage-und-Antwort-Spiel!

Im Rahmen des Tages der offenen Tür von France services.

