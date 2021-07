Paris Jardin Émile-Gallé Paris Autour des Fables de la Fontaine Jardin Émile-Gallé Paris Catégorie d’évènement: Paris

Autour des Fables de la Fontaine Jardin Émile-Gallé, 28 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

Les Epopées proposent un voyage musical et théâtral dans l’univers fabuleux de Monsieur de la Fontaine. Autour des fables de La Fontaine Les Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, appelées simplement Fables de La Fontaine, sont trois recueils regroupant plus de deux cents fables allégoriques publiés par Jean de la Fontaine entre 1668 et 1694. Considérées comme un des plus grand chef d’oeuvre de la littérature française, ces fables, ironiques, satiriques, mettent en scène des animaux anthropomorphes et contiennent une morale qui les placent dans le lignée de la pédagogie humaniste. Les Epopées proposent ici un voyage musical et théâtral dans l’univers fabuleux de Monsieur de la Fontaine. Présentation Les Epopées La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation. En efet, la partition est une trame, une sorte de trompe-l’oeil. L’interprétation doit trouver vie au delà du dessin de cette notation : la mélopée du chant baroque, à la fois habillée d’une extravagante profusion d’ornements, et très déclamatoire. Pour cela, la voix fait sonner le texte en enrichissant la ligne musicale d’une multitude de micro intervalles, d’infmes infexions. Non plus des hauteurs de notes, mais des hauteurs de déclamation. Le discours ainsi libéré, le texte soudain compréhensible passe au premier plan. Plus proche de nous, porté librement par l’émotion du chant, il parvient droit au coeur de l’auditeur. Concerts -> Classique Jardin Émile-Gallé 32, rue Neuve-des-Boulets Paris 75011

9 : Rue des Boulets (232m) 2 : Alexandre Dumas (396m)

Contact :Les Agents Réunis & Les Épopées 09 70 40 64 69 lesagentsreunis@gmail.com http://www.lesepopees.org/fr https://www.facebook.com/LesEpopees

2021-07-28T18:00:00+02:00_2021-07-28T19:00:00+02:00

(c) Etienne Charbonnier

