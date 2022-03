AUTOUR DES EXPOSITIONS 19 CRAC – VISITE EN FAMILLE Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

AUTOUR DES EXPOSITIONS 19 CRAC – VISITE EN FAMILLE

Montbéliard, 12 mars 2022

19 Crac, 19 Avenue des Alliés, Montbéliard

Partagez un moment complice et créatif en famille au 19 Crac ! Nous vous réservons une visite de l'exposition à travers un jeu de piste familial suivi d'un atelier d'arts plastiques pour découvrir les techniques de peinture des artistes des expositions. Adapté à tous les âges. Sur réservation au 03 81 94 13 47 ou mediation@lecrac19.com.

communication@le19crac.com
+33 3 81 94 43 58
https://le19crac.com/

