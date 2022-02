AUTOUR DES EXPOSITIONS 19 CRAC – STAGE IMPRESSION DE COULEURS Montbéliard, 19 avril 2022, Montbéliard.

AUTOUR DES EXPOSITIONS 19 CRAC – STAGE IMPRESSION DE COULEURS 19 Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard

2022-04-19 – 2022-04-22 19 Crac 19 Avenue des Alliés

Montbéliard Doubs

EUR 30 STAGE VACANCES ( 7 – 12 ans) Atelier arts plastiques

Décrypte les motifs et symboles cachés dans les œuvres d’Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize, et lance-toi dans la réalisation de ton propre lé de papier peint. Le défi à relever : créer une nouvelle collection pour habiller les murs de ta maison.

Sur réservation mail ou téléphone.

communication@le19crac.com +33 3 81 94 43 58 https://le19crac.com/

STAGE VACANCES ( 7 – 12 ans) Atelier arts plastiques

Décrypte les motifs et symboles cachés dans les œuvres d’Alexandre et Florentine Lamarche-Ovize, et lance-toi dans la réalisation de ton propre lé de papier peint. Le défi à relever : créer une nouvelle collection pour habiller les murs de ta maison.

Sur réservation mail ou téléphone.

19 Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-01-26 par