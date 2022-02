AUTOUR DES EXPOSITIONS 19 CRAC – L’OEIL ET LA MAIN Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard Doubs JEUNE PUBLIC (6 – 12 ans) À l’aide de jeux d’observation et d’expérimentations plastiques, L‘œil et la main propose aux enfants un temps ludique de

découverte de l’histoire de l’art et d’analyse des œuvres qui les entourent. Sur réservation. communication@le19crac.com +33 3 81 94 43 58 https://le19crac.com/ JEUNE PUBLIC (6 – 12 ans) À l’aide de jeux d’observation et d’expérimentations plastiques, L‘œil et la main propose aux enfants un temps ludique de

