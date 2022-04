Autour des deux roues Maison de quartier Veyrières – Rayssac – Ranteil, 27 avril 2022, Albi.

Autour des deux roues

Maison de quartier Veyrières – Rayssac – Ranteil, le mercredi 27 avril à 09:00

A destination des jeunes, cette journée de sensibilisation à la pratique du vélo a pour objectifs : * initier aux différentes pratiques du vélo: BMX, VTT, vélo sur route… , * sensibiliser à la sécurité et aux dangers de la route, * prévenir les comportements à risques, * développer une attitude responsable et citoyenne lors de l’utilisation d’un deux roues. Plusieurs ateliers et animations sont proposés tout au long de la journée : * réparation de vélos, * découverte et initiation au BMX pour les + de 6 ans, * initiation à la conduite cyclo avec simulateur pour les + de 13 ans, * maniabilité VTT,- initiation à la trottinette, * parcours de signalisation, * sensibilisation aux premiers secours * contest de BMX * courses de trottinettes… La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois proposera également une exposition sur les aménagements cyclables et déplacements doux. En partenariat avec Roots BMX, la Préfecture du Tarn, la Police Nationale, Tous à Vélo et à Pied en Albigeois, l’association des supporters du SCA, Prévention Maif, etc.

La Ville d’Albi propose une fête du vélo «autour des 2 roues» sur le parvis de la Maison de quartier de Rayssac.

Maison de quartier Veyrières – Rayssac – Ranteil 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T17:00:00