Nozay

AUTOUR DES COMMERCES D'HIER L'Enclos 25 Rue du Vieux Bourg Nozay

2022-04-25 – 2022-05-16

Nozay Loire-Atlantique Tout public

Tout public

Gratuit Informations auprès de l'Asphan L'Asphan et Vita Ville organisent une exposition à l'enclos, dans l'église du Vieux-bourg. asphanozay@gmail.com +33 2 40 79 34 29 https://www.asphan.fr/

Gratuit Informations auprès de l’Asphan L’Enclos 25 Rue du Vieux Bourg Nozay

