Autour des arômes au Château des Trois Sautets Pont des trois Sautets Meyreuil, dimanche 24 mars 2024.

Plongez dans une expérience ludique et authentique de dégustation des vins du domaine avec le passionnant wine gaming proposé par Marel Dégustation.

Pendant deux heures captivante, engagez-vous à explorer vos sens en ouvrant des coffrets de dégustation soigneusement sélectionnés. Ensuite, laissez-vous guider par un professionnel du vin lors d’une dégustation animée qui vous révélera les secrets de chaque cépage.



Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Nous vous invitons également à découvrir la magie de notre chèvrerie, où la rencontre entre vins et fromages atteint son apogée. Plongez dans l’univers unique du Château des Trois Sautets en dégustant harmonieusement nos vins et fromages, une expérience sensorielle complète qui ravira vos papilles. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation@chateaudestroissautets.com

L’événement Autour des arômes au Château des Trois Sautets Meyreuil a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme d’Aix en Provence