Autour …des arbres Gerberoy Gerberoy Catégories d’évènement: Gerberoy

Oise

Autour …des arbres Gerberoy, 14 mai 2022, Gerberoy. Autour …des arbres Gerberoy

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 13:00:00

Gerberoy Oise Gerberoy Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI au jardin Robine, attenant à l’office du tourisme de Gerberoy. Exposition d’une trentaine de tableaux et sculptures évoquant l’arbre symbole d’enracinement ou de déracinement et poumon vert de la planète Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI au jardin Robine, attenant à l’office du tourisme de Gerberoy. Exposition d’une trentaine de tableaux et sculptures évoquant l’arbre symbole d’enracinement ou de déracinement et poumon vert de la planète KRAKO.MARC@orange.fr http://www.kraskowski-sculpture.e-monsite.com/ Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI au jardin Robine, attenant à l’office du tourisme de Gerberoy. Exposition d’une trentaine de tableaux et sculptures évoquant l’arbre symbole d’enracinement ou de déracinement et poumon vert de la planète MK

Gerberoy

dernière mise à jour : 2022-05-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gerberoy, Oise Autres Lieu Gerberoy Adresse Ville Gerberoy lieuville Gerberoy Departement Oise

Gerberoy Gerberoy Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerberoy/

Autour …des arbres Gerberoy 2022-05-14 was last modified: by Autour …des arbres Gerberoy Gerberoy 14 mai 2022 Gerberoy Oise

Gerberoy Oise