Bouches-du-Rhne Présentée au Musée du Vieil Aix jusqu’au 26 février 2023, l’exposition Trésors d’étoffes provençales propose une approche croisée entre le travail de l’artiste Victoire Barbot et les Indiennes, ces tissus traditionnels débarqués à Marseille au XVIe siècle et devenus des étoffes iconiques de la culture provençale.

En 2022, Victoire Barbot, artiste plasticienne qui a réinvesti les motifs de son geste artistique, en résidence chez les Olivades à Saint-Etienne-du-Grès, s’approprie la technique pour en proposer une lecture personnelle à travers l’Arbre de vie, œuvre majeure de l’exposition.

Intervention conjointe de Victoire Barbot et Milène Cuvillier, conservatrice du patrimoine au musée du Vieil Aix et commissaire de l’exposition. La conférence « Trésors d’étoffes provençales » est l’opportunité d’un dialogue entre création contemporaine, patrimonialisation d’un savoir-faire vivant et conservation muséale. http://www.ecole-art-aix.fr/ Rue Emile Tavan ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence / Amphithéâtre Aix-en-Provence

