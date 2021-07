Paris Square du Palais Galliera Paris Autour de Satie – Duo Narcisse Square du Palais Galliera Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sous les doigts d’Émilie Heurtevent au saxophone et d’Aliénor Mancip à la harpe, le Duo Narcisse propose dans le cadre de L’Hyper Festival une envolée musicale et onirique autour de l’univers du compositeur Érik Satie, pianiste emblématique du cabaret montmartrois “Le Chat noir”. Ses œuvres tantôt introspectives telle que la Gnossienne N.1, tantôt humoristiques telle que Sports et divertissements s’égrènent au fil du programme, parmi d’autres bijoux musicaux de Maurice Ravel, Béla Bartók, ou encore Manuel de Falla. Par leur formation originale et leurs interprétations délicates, les deux musiciennes apportent une nouvelle couleur à ces œuvres, tout en intimité et en légèreté. Programme Danses roumaines de Béla Bartók Gymnopédie n.3 d’Érik Satie Suite populaire espagnole de Manuel De Falla Sports et divertissements d’Érik Satie (extraits) D’un jardin clair et Cortège de Lili Boulanger Gnossienne n.1 d’Érik Satie Pièce en forme de Habanera de Maurice Ravel Fantaisie opus 89 de Jean-Baptiste Singelée Duo Narcisse Émilie Heurtevent – saxophone soprano Aliénor Mancip – harpe Concerts -> Classique Square du Palais Galliera 10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie Paris 75016

