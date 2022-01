Autour de Samovar: coup de coeur littéraire Saint-Laurent-des-Vignes Saint-Laurent-des-Vignes Catégories d’évènement: Dordogne

Autour de Samovar: coup de coeur littéraire
Le bourg Bibliothèque
Saint-Laurent-des-Vignes
2022-05-18 10:00:00

Saint-Laurent-des-Vignes Dordogne Saint-Laurent-des-Vignes EUR Venez partager vos coups de cœur autour d’une bonne tasse de thé.

