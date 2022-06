Autour de Saint-Carré – Circuit des chapelles – Randonnée patrimoine Lanvellec Lanvellec Catégories d’évènement: 22420

Lanvellec

Autour de Saint-Carré – Circuit des chapelles – Randonnée patrimoine Lanvellec, 15 août 2022, Lanvellec. Autour de Saint-Carré – Circuit des chapelles – Randonnée patrimoine Lanvellec

2022-08-15 – 2022-08-15

Lanvellec 22420 Découverte du hameau de Saint-Carré : sa chapelle et sa fontaine, l’oeuvre photographique de Robert Milin, la chapelle Saint-Loup, guidée par les bénévoles de Henchou Don Lanvaeleg. Verre de cidre ou jus de fruit offert à l’arrivée. Circuit vallonné mais sans difficulté majeure. Prévoir des chaussures de randonnée.

Départ du hameau – Distance : 7,5 km Découverte du hameau de Saint-Carré : sa chapelle et sa fontaine, l’oeuvre photographique de Robert Milin, la chapelle Saint-Loup, guidée par les bénévoles de Henchou Don Lanvaeleg. Verre de cidre ou jus de fruit offert à l’arrivée. Circuit vallonné mais sans difficulté majeure. Prévoir des chaussures de randonnée.

Départ du hameau – Distance : 7,5 km Lanvellec

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 22420, Lanvellec Autres Lieu Lanvellec Adresse Ville Lanvellec lieuville Lanvellec Departement 22420

Lanvellec Lanvellec 22420 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanvellec/

Autour de Saint-Carré – Circuit des chapelles – Randonnée patrimoine Lanvellec 2022-08-15 was last modified: by Autour de Saint-Carré – Circuit des chapelles – Randonnée patrimoine Lanvellec Lanvellec 15 août 2022 22420 Lanvellec

Lanvellec 22420