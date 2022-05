Autour de Quercus

Autour de Quercus, 3 septembre 2022, . Autour de Quercus

2022-09-03 20:30:00 – 2022-09-04 Convié à s’asseoir si possible confortablement, dans une ambiance feutrée, le spectateur est invité à voyager à travers un texte lu. Autour de Quercus est l’occasion de se retrouver autour de textes nourris de science, de poésie et de philosophie. Imaginer un paysage où l’on se sent bien. Un paysage que l’on connait ou pas. Un paysage dans la lumière naturelle du jour ou modifiée par les mains d’un magicien. +33 6 77 90 76 29 http://www.compagniedesvoyageursephemeres.com/ Convié à s’asseoir si possible confortablement, dans une ambiance feutrée, le spectateur est invité à voyager à travers un texte lu. Autour de Quercus est l’occasion de se retrouver autour de textes nourris de science, de poésie et de philosophie. © compagniedesvoyageursephemeres dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville