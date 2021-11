Versailles Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, Yvelines Autour de Pelleas et Mélisande Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le mardi 7 décembre à 19:00

Professeurs : Caroline Esposito, Malik Faraoun et Céline Laly

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Projet des classes de chant lyrique, accompagnement piano et art dramatique Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

2021-12-07T19:00:00 2021-12-07T20:30:00

