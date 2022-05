Autour de l’orgue du voyage Soissons, 6 avril 2022, Soissons.

Autour de l’orgue du voyage Soissons

2022-04-06 – 2022-04-06

Soissons Aisne

0 0 0 A l’occasion du Jour de l’Orgue, la Cité de la Musique et de la Danse du « Grand Soissons Agglomération » accueille en ses murs « l’Orgue du Voyage » entre les 4 et 8 mai prochain.

Sont prévus au menu des festivités : deux concerts avec les organistes Pierre Queval, Anne-Gaëlle Chanon et Jean-Baptiste Monnot, une présentation grand public de l’instrument, des ateliers-découvertes pour des scolaires, des ateliers pédagogiques avec les classes d’orgue des conservatoires de Soissons, Laon, Saint-Quentin, Reims, Cambrai et du Cateau-Cambrésis, une masterclass de Lidya Ksiazkiewicz sur le toucher romantique (à la cathédrale Notre-Dame de Laon).

A l’occasion du Jour de l’Orgue, la Cité de la Musique et de la Danse du « Grand Soissons Agglomération » accueille en ses murs « l’Orgue du Voyage » entre les 4 et 8 mai prochain.

Sont prévus au menu des festivités : deux concerts avec les organistes Pierre Queval, Anne-Gaëlle Chanon et Jean-Baptiste Monnot, une présentation grand public de l’instrument, des ateliers-découvertes pour des scolaires, des ateliers pédagogiques avec les classes d’orgue des conservatoires de Soissons, Laon, Saint-Quentin, Reims, Cambrai et du Cateau-Cambrésis, une masterclass de Lidya Ksiazkiewicz sur le toucher romantique (à la cathédrale Notre-Dame de Laon).

+33 3 23 59 10 12

A l’occasion du Jour de l’Orgue, la Cité de la Musique et de la Danse du « Grand Soissons Agglomération » accueille en ses murs « l’Orgue du Voyage » entre les 4 et 8 mai prochain.

Sont prévus au menu des festivités : deux concerts avec les organistes Pierre Queval, Anne-Gaëlle Chanon et Jean-Baptiste Monnot, une présentation grand public de l’instrument, des ateliers-découvertes pour des scolaires, des ateliers pédagogiques avec les classes d’orgue des conservatoires de Soissons, Laon, Saint-Quentin, Reims, Cambrai et du Cateau-Cambrésis, une masterclass de Lidya Ksiazkiewicz sur le toucher romantique (à la cathédrale Notre-Dame de Laon).

Autour de l’orgue©CMD