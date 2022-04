“Autour de l’orgue de Beauport aux XVIIe et XVIIIe siècles” Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

“Autour de l’orgue de Beauport aux XVIIe et XVIIIe siècles” Ploubazlanec, 21 mai 2022, Ploubazlanec. “Autour de l’orgue de Beauport aux XVIIe et XVIIIe siècles” Eglise de Ploubazlanec 4 Rue de Grav Ivy Ploubazlanec

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 Eglise de Ploubazlanec 4 Rue de Grav Ivy

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec Courte conférence introductive par Annie-Claude Ballini : “la musique à Beauport aux XVIIe et XVIIIe siècles” suivie d’un concert par Jean-Dominique Pasquet ancien organiste de l’oratoire du Louvre. Courte conférence introductive par Annie-Claude Ballini : “la musique à Beauport aux XVIIe et XVIIIe siècles” suivie d’un concert par Jean-Dominique Pasquet ancien organiste de l’oratoire du Louvre. Eglise de Ploubazlanec 4 Rue de Grav Ivy Ploubazlanec

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Autres Lieu Ploubazlanec Adresse Eglise de Ploubazlanec 4 Rue de Grav Ivy Ville Ploubazlanec lieuville Eglise de Ploubazlanec 4 Rue de Grav Ivy Ploubazlanec Departement Côtes d'Armor

Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploubazlanec/

“Autour de l’orgue de Beauport aux XVIIe et XVIIIe siècles” Ploubazlanec 2022-05-21 was last modified: by “Autour de l’orgue de Beauport aux XVIIe et XVIIIe siècles” Ploubazlanec Ploubazlanec 21 mai 2022 Côtes-d’Armor Ploubazlanec

Ploubazlanec Côtes d'Armor