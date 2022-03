AUTOUR DE L’OLIVIER Fontès, 13 avril 2022, Fontès.

AUTOUR DE L’OLIVIER Fontès

2022-04-13 14:00:00 – 2022-04-13 17:00:00

Fontès Hérault Fontès

5 EUR Laure, oléicultrice et oléologue, vous fait découvrir une oliveraie. Depuis plus de 2000 ans, la culture de l’olivier dessine et sculpte nos paysages. À travers une belle oliveraie aux portes de Fontès, nous découvrirons la particularité de ce métier et la beauté de cet arbre si emblématique. Nous profiterons de ce cadre unique pour évoquer la symbolique et l’histoire de l’olivier.

Par Laure Charpentier – Aphyllanthe Randonnée

Niveau facile (1 km, 3 h) / prévoir eau et chaussures de marche

5 € adulte / 3 € enfant / 12 € tarif tribu / sur réservation

+33 4 67 96 23 86

