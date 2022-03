Autour de l’œuvre d’Olga TOKARCZUK Salle de l’institut, 20 mars 2022, Orléans.

Autour de l’œuvre d’Olga TOKARCZUK

Salle de l’institut, le dimanche 20 mars à 16:00

Une rencontre littéraire et musicale autour de l’oeuvre d’Olga TOKARCZUK, Prix nobel de Littérature 2018 et citoyenne d’honneur de Cracovie. Des lectures d’extrait de ses oeuvres en français par Céline Surateau et en polonais par Magda Lena Gorska, accompagné par Carline Borrel au violoncelle. Ces lectures seront entrecoupées par des intermèdes de musique Klezmer, (musique d’Europe de l’Est) interprétées au Violon par Guillaume Dettmar et Lurie Morar. Un évènement organisé dans le cadre des 30 ans de jumelage entre la ville d’Orléans et de Cracovie.

Entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles. Port du masque et Pass Vaccinal non-obligatoire.

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret



