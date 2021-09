Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Autour de l’œuvre de Jacques Bouveresse : le savant, le musicien et le politique” par Anne-Elisabeth Halpern et Jean-Matthias Fleury Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

“Autour de l’œuvre de Jacques Bouveresse : le savant, le musicien et le politique” par Anne-Elisabeth Halpern et Jean-Matthias Fleury Palais des Beaux-Arts de Lille, 7 novembre 2021, Lille. “Autour de l’œuvre de Jacques Bouveresse : le savant, le musicien et le politique” par Anne-Elisabeth Halpern et Jean-Matthias Fleury

Palais des Beaux-Arts de Lille, le dimanche 7 novembre à 10:30

Jacques Bouveresse est l’une des figures majeures de la philosophie française du XXème siècle. Professeur au Collège de France, introducteur de la philosophie analytique en France, défenseur du rationalisme, penseur de la précision et de l’exactitude dans les domaines de la logique, de la philosophie des mathématiques, des sciences ou du langage. On connaît moins le pan tout aussi considérable de son œuvre consacré d’une part à la musique, d’autre part, à la politique. C’est sur le Bouveresse passionné de musique et amateur de Brahms que l’on souhaiterait revenir, auteur d’une véritable somme sur le parler de la musique. Moins connu encore, c’est au Bouveresse politique que l’on voudrait faire une place, revenant sur sa réflexion engagée sur les rapports entre rationalité, vérité et démocratie.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Jacques Bouveresse est l’une des figures de la philosophie française du XXème. On connaît peu son œuvre consacrée à la musique et à la politique. C’est sur ce Bouveresse que l’on souhaite revenir. Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T10:30:00 2021-11-07T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille lieuville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille