Autour de l’Ile de Malprat Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

Gironde

Autour de l’Ile de Malprat Biganos, 2 mai 2022, Biganos. Autour de l’Ile de Malprat Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Biganos

2022-05-02 – 2022-05-02 Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay

Biganos Gironde EUR 24 24 Depuis le port de Biganos, approche de l’Ile en galupe avec les bateliers de Lou Batel’Eyre. Puis visite de l’Ile avec un guide naturaliste de l’association Nature Gasconne.

Découverte subtile d’un milieu atypique: faune et flore et histoire d’un suite remarquable appartenant au Conservatoire du Littoral.

A partir de 12 ans. Depuis le port de Biganos, approche de l’Ile en galupe avec les bateliers de Lou Batel’Eyre. Puis visite de l’Ile avec un guide naturaliste de l’association Nature Gasconne.

Découverte subtile d’un milieu atypique: faune et flore et histoire d’un suite remarquable appartenant au Conservatoire du Littoral.

A partir de 12 ans. +33 5 57 70 67 56 Depuis le port de Biganos, approche de l’Ile en galupe avec les bateliers de Lou Batel’Eyre. Puis visite de l’Ile avec un guide naturaliste de l’association Nature Gasconne.

Découverte subtile d’un milieu atypique: faune et flore et histoire d’un suite remarquable appartenant au Conservatoire du Littoral.

A partir de 12 ans. SIBA – B.RUIZ

Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Biganos

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Biganos, Gironde Autres Lieu Biganos Adresse Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Ville Biganos lieuville Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 rue Jean Zay Biganos Departement Gironde

Biganos Biganos Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biganos/

Autour de l’Ile de Malprat Biganos 2022-05-02 was last modified: by Autour de l’Ile de Malprat Biganos Biganos 2 mai 2022 Biganos Gironde

Biganos Gironde