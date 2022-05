Autour de l’exposition – Visite guidée par Valérie Perrin Bourogne, 28 mai 2022, Bourogne.

EUR À l’occasion de l’exposition Irisations – Commissariat : Mathieu Vabre, l’équipe de l’Espace Multimédia Gantner vous propose une série de visites guidées en compagnie de Valérie Perrin. Irisations s’inscrit dans un rapprochement entre l’art cinétique, l’art optique (op art) et la création contemporaine à l’ère du numérique et participe au renouvellement de ces courants artistiques majeurs du XXème siècle. Les œuvres présentées explorent le rayonnement lumineux, son spectre, ses couleurs, et le phénomène perceptif.

lespace@territoiredebelfort.fr +33 3 84 23 59 72 https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/fr/?post_type=rendezvous&p=6523

