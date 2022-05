Autour de l’exposition – Visite guidée avec Sophie Monesi & Laurent Vonna, 18 mai 2022, .

Autour de l’exposition – Visite guidée avec Sophie Monesi & Laurent Vonna

2022-05-18 18:30:00 – 2022-05-18 20:00:00

EUR Venez assister à une visite à 2 voix, avec une médiation traditionnelle avec la chargée des publics Sophie Monesi et une plus scientifique avec l’enseignant-chercheur en chimie des matériaux à la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Haute-Alsace, et à l’Institut de science des matériaux de Mulhouse, Laurent Vonna. Une double vision aussi bien artistique que scientifique vous attends. Laurent Vonna est enseignant-chercheur en chimie des matériaux à la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Haute-Alsace, et à l’institut de science des matériaux de Mulhouse. Ses travaux de recherche portent sur les phénomènes de mouillage, l’élaboration et la cohésion d’assemblages nanoparticulaires, ainsi que sur la résistance mécanique de couches minces. En tant que directeur du Service universitaire de l’action culturelle de l’Université de Haute-Alsace, il suit régulièrement des actions art/science mises en place par le service.

lespace@territoiredebelfort.fr +33 3 84 26 59 72 https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/fr/?post_type=rendezvous&p=6509

