Autour de l’exposition Valérie Belin. Les visions silencieuses Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, mercredi 24 avril 2024.

Autour de l’exposition Valérie Belin. Les visions silencieuses Programmation et activités 24 avril – 28 octobre Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T18:30:00+02:00 – 2024-04-24T19:00:00+02:00

Fin : 2024-10-28T17:30:00+01:00 – 2024-10-28T18:00:00+01:00

De la conférence inaugurale aux ateliers de pratique artistique qui permettent une expérience ludique aux adultes et aux jeunes visiteurs, ce programme offre à chacun l’opportunité d’explorer, d’apprendre et de s’immerger dans Les visions silencieuses de Valérie Belin.

Pour les adultes

Conférences et rencontres

– Conférence inaugurale avec Valérie Belin et Sophie Barthélémy, directrice du MusBA et commissaire de l’exposition (24 avril à 18h30, entrée libre, Hall Bonheur) ;

– Regards croisés sur l’œuvre de Valérie Belin (30 mai à 12h15, autres dates à venir) ;

– Conférence avec Michel Poivert, historien de l’art et spécialiste de l’histoire de la photographie (11 septembre à 18h30, entrée libre, Grand Salon de l’Hôtel de Ville).

Visites et rendez-vous

– Visite aller-retour avec le CAPC autour des expositions Nina Beier et Valérie Belin (25 avril à 15h30 au CAPC et 13 juin au MusBA) ;

– Visite slamée avec le collectif Street Def Records (en mai, voir le site web),

– Défilé inclusif orchestré par le collectif Médusyne (2 juin à 15h) ;

– Sieste littéraire avec Les Lecteurs migrateurs (27 juin à 15h30) ;

– Visite en poésie La voix des images avec le critique d’art Didier Arnaudet (25 septembre à 15h30) ;

– Afterwork avec Radio Nova (11 octobre, 18h30-20h30).

Pour le jeune public :

En autonomie

– Des cartels placés à côté des œuvres pour livrer leurs secrets

– Un livret-jeux spécialement conçu pour les 3-12 ans

Visites

– Pour les scolaires, des visites autour du portrait, des techniques photographiques et de la création contemporaine (voir les dates sur le site web)

– Visites Face à face pour les familles (30 juin à 11h, autres dates à venir)

Ateliers

– Atelier Tu veux ma photo ? pour les 3-6 ans (25 avril, 12 juin de 15h à 16h30, autres dates à venir) ;

– Atelier Photographie mutante pour les 7-11 ans (26 avril, 26 juin de 15h à 17h, autres dates à venir) ;

– Initiation à la prise de vue numérique pour les 12-15 ans (dates à venir).

Expositon à découvrir à la Galerie des Beaux-Arts et au musée du 24 avril au 28 octobre 2024, tous les jours de 11h à 18h, sauf les mardis et certains jours fériés.

Plus d’infos sur le site web http://www.musba-bordeaux.fr, rubrique Agenda.

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 http://www.musba-bordeaux.fr https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FMusBA_bordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « http://www.musba-bordeaux.fr »}] Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

programmation activité

Valérie Belin, Electra de la série Super Models, 2015 © Valérie Belin.