Autour de l’exposition Rencontre avec Sylvain Chavanel Châtellerault, vendredi 12 juillet 2024.

Champion de France de cyclisme sur route en 2011, six fois champion de France du contre-la-montre, vainqueur de trois étapes du Tour de France, en 2008 et 2010, porteur du maillot jaune en tant que leader du Tour en 2010, plusieurs fois champion de France sur piste, … champion d’Europe,… champion du monde…, Sylvain Chavanel, châtelleraudais d’origine et coureur professionnel de 2000 à 2018, détient le record de participations au Tour de France avec 18 départs entre 2001 et 2018 et vous attend pour un question –réponse au sein de l’exposition qui lui est dédiée. . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 15:00:00

fin : 2024-07-12 16:00:00

3 rue Clément Krebs

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

