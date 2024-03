Autour de l’exposition « Power Up » La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse, vendredi 16 février 2024.

Autour de l’exposition « Power Up » Présentation de l’exposition « Power Up, imaginaires techniques et utopies sociales » par les curatrices et rencontre avec les artistes. Vendredi 16 février, 18h00 La Kunsthalle Mulhouse Entrée libre et gratuite

Début : 2024-02-16T18:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T18:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00

L’exposition est née d’une recherche de Fanny Lopez, consacrée aux histoires alternatives de l’autonomie énergétique, de la conception des réseaux aux politiques de mise en circulation des biens communs. Elle déplace un travail universitaire sur le terrain des formes et de la création. En tentant de déjouer le risque d’une exposition documentaire, les commissaires de l’exposition se sont entourées d’artistes qui pour certains travaillaient sur le sujet, pour d’autres ont été invité à produire de nouvelles œuvres.

A la table, par le biais d’une conversation, les commissaires présenteront l’exposition et les sujets qu’elle soulève, les artistes raconteront de quelle manière ils ont rejoint le projet.

En dialogue avec « Power Up », une série de temps forts prolonge la recherche menée autour de et fait le lien avec une sélection d’œuvres présentées dans l’exposition.

Alliant temps de conférences, de projections et de performances, ces moments publics seront l’occasion d’aborder plus en détails certains regards posés sur le territoire, étudiés au prisme des questions énergétiques soulevées par les commissaires.

