Autour de l’exposition de Xinyi Cheng Lafayette Anticipations Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Autour de l’exposition de Xinyi Cheng Lafayette Anticipations, 30 avril 2022, Paris. Le samedi 30 avril 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Madeleine Planeix-Crocker, curatrice associée, Mi You, autrice du catalogue publié à l’occasion de l’exposition et Xinyi Cheng s’entretiennent sur certains des thèmes forts de l’oeuvre de l’artiste : le ralentissement, le désir, les corps… Elles s’attarderont sur comment les peintures de l’artiste arrivent à transformer le familier en inconnu ; comment le profane y vire au sacré et enfin elles étudieront la question de la gravité et de la fluidité liée à la représentation de personnages flottant entre deux états comme suspendus. En anglais. Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/autour-de-lexposition-de-xinyi-cheng https://billetterie.lafayetteanticipations.com/autour-de-l-exposition-de-xinyi-cheng-rencontre-lafayette-anticipations-paris-30-avril-2022-css5-lafayetteanticipationsweb-pg101-ri8737923.html

© Pierre Antoine Vue de l’exposition Xinyi Cheng

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Lafayette Anticipations Adresse 9 rue du Plâtre Ville Paris lieuville Lafayette Anticipations Paris Departement Paris

Lafayette Anticipations Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Autour de l’exposition de Xinyi Cheng Lafayette Anticipations 2022-04-30 was last modified: by Autour de l’exposition de Xinyi Cheng Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations 30 avril 2022 Lafayette Anticipations Paris Paris

Paris Paris