Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Autour de l’exposition “Chemin de fleuve” La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Autour de l’exposition “Chemin de fleuve” La Médiathèque, 16 octobre 2021, Orléans. Autour de l’exposition “Chemin de fleuve”

La Médiathèque, le samedi 16 octobre à 15:00

Thomas Giraud nous propose la lecture de Descendre la Loire, texte né de son amour pour l’œuvre de Michèle Desbordes et de l’exploration des lieux chers à l’écrivaine. Dans le cadre d’un projet plus large dans les pas de 4 figures littéraires de la région, soutenu par Ciclic-Centre Val de Loire et le réseau Ecrivains au centre, il nous invite ainsi à pénétrer 4 univers littéraires, tels qu’il se les imagine, à travers quatre courtes fictions, à retrouver en septembre 2021 sur le site [_livre.ciclic.fr_](https://livre.ciclic.fr/). Il reviendra sur ce projet singulier et sur son nouveau roman Avec Bas Jan Ader, paru aux éditions de la Contre Allée, lors d’une discussion avec Michelle Devinant, présidente de l’association des amis de Michèle Desbordes. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Tout savoir sur ce [projet](https://livre.ciclic.fr/vie-du-livre/projets-d-auteurs/les-auteurs-soutenus-cette-saison/thomas-giraud-enquete-fictionnelle-sur-les-pas-de-balzac-alain-fournier-marguerite-audoux-et-michele-desbordes). Rencontre en partenariat avec Ciclic-Centre Val de Loire et les Amis de Michèle Desbordes Avec la participation de la Librairie Les Temps Modernes. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Lecture-Rencontre avec Thomas Giraud La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans