Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Autour de l’exposition “Chemin de fleuve” La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Autour de l’exposition “Chemin de fleuve” La Médiathèque, 18 septembre 2021, Orléans. Autour de l’exposition “Chemin de fleuve”

La Médiathèque, le samedi 18 septembre à 15:00

Jacques Mény est cinéaste et écrivain, président de l’association Les Amis de Jean Giono. A travers les points de vue croisés de fervents de ses paysages et la lecture de textes littéraires qui lui sont consacrés, ce film réalisé en 2002, premier volet du tryptique Loire passion vive diffusé en 2002 sur ARTE, est le portrait du fleuve Loire et des demeures, lieux religieux et châteaux qui bordent ses rives. Il évoque également l’histoire du commerce fluvial, son expansion et son déclin. **Réservation au 02 38 68 45 45 ou auprès des bibliothécaires** En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/).

Réservation au 02 38 68 45 45

Projection ” La Mémoire du fleuve”, suivie d’une rencontre avec le réalisateur Jacques Mény. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans