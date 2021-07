Orléans La Capitainerie Loiret, Orléans Autour de l’exposition “Chemin de fleuve” La Capitainerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du jeudi 23 septembre au vendredi 24 septembre à La Capitainerie

Les médiathécaires évoquent des écrivains ayant vécu en bord de Loire à travers des présentations d’ouvrages ponctuées de lectures. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/). Rencontre “La Loire, berceau d’écrivains… ” La Capitainerie Orléans Quai de Loire, la Capitainerie. Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T15:30:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-24T15:30:00 2021-09-24T17:00:00

