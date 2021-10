Autour de l’exposition Bourogne, 28 novembre 2021, Bourogne.

Autour de l’exposition 2021-11-28 – 2021-11-28 Espace multimédia Gantner 1 rue de la Varonne

Bourogne Territoire-de-Belfort Bourogne Territoire de Belfort

Atelier kit de survie post-médiatique. Atelier de construction d’un micro-émetteur FM. De 14h à 17h

À l’heure du tout numérique, cet atelier est une occasion de se confronter à la matérialité de la communication et des médias. La fabrication d’un émetteur FM de faible portée permet d’aborder la plasticité des ondes.

Dès 18h, concert Feral Bands

Feral Bands de Nicolas Montgermont et Pali Meursault, utilise les ondes radio et les interférences locales et environnementales comme seules sources pour une performance sonore multicanal. En s’appuyant sur le hasard de la captation électromagnétique, le concert qui en résulte est entièrement différent à chaque fois et à chaque endroit où il est joué.

lespace@territoiredebelfort.fr +33 3 84 23 59 72 https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/

Atelier kit de survie post-médiatique. Atelier de construction d’un micro-émetteur FM. De 14h à 17h

À l’heure du tout numérique, cet atelier est une occasion de se confronter à la matérialité de la communication et des médias. La fabrication d’un émetteur FM de faible portée permet d’aborder la plasticité des ondes.

Dès 18h, concert Feral Bands

Feral Bands de Nicolas Montgermont et Pali Meursault, utilise les ondes radio et les interférences locales et environnementales comme seules sources pour une performance sonore multicanal. En s’appuyant sur le hasard de la captation électromagnétique, le concert qui en résulte est entièrement différent à chaque fois et à chaque endroit où il est joué.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par