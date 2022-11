Autour de l’expo Capitale(s), des événements qui célèbrent l’art urbain Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 15 octobre au 11 février 2023, l’Hôtel de Ville accueille l’exposition « Capitale(s), 60 ans d’art urbain à Paris ». De nombreux événements et activités sont proposés autour de cet événement qui célèbre le plus grand musée du monde : la rue. Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://www.paris.fr/

