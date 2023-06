Journée solidaire Autour de l’étang Sainte-Foy, 2 juillet 2023, Sainte-Foy.

Sainte-Foy,Landes

L’étang de Sainte Foy accueille plusieurs animations sous le signe de la solidarité et dont tous les bénéfices serviront au financement de futurs projets d’adduction d’eau.

9h15 : Départ des randonnées pédestres de 7 et 10,5 kms avec un passage sur le site de biodiversité Jean Rostand) ; départ de la balade VTT d’eniron 35 kms et départ de la cani-rando d’environ 7 kms. Participation libre.

13h30 : Repas four à pain avec au menu salade composée / jambon et pommes grenailles (cuisson au four à pain) / fromage / glace / café. Pensez à vous inscrire pour le repas avant le 26 Juin.

15h30 : Animation danse avec l’association MONT2DANSE.

Toute la journée : diverses animations (belote, quilles, jeux de société, …). Buvette.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Autour de l’étang

Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Etang de Sainte Foy is hosting a number of events under the banner of solidarity, with all proceeds going to finance future water supply projects.

9.15 am: Departure of the 7 and 10.5 km hikes (with a stopover at the Jean Rostand biodiversity site); departure of the 35 km mountain bike ride and departure of the 7 km cani-rando. Free participation.

1:30 pm: Bread oven meal with salad / ham and potatoes (baked in the bread oven) / cheese / ice cream / coffee. Please register for the meal before June 26.

3:30pm: Dance entertainment with the MONT2DANSE association.

All day: various activities (belote, bowling, board games, etc.). Refreshment bar

El Etang de Sainte Foy acogerá una serie de actos solidarios cuya recaudación se destinará a financiar futuros proyectos de abastecimiento de agua.

9.15 h: Inicio de las marchas a pie de 7 km y 10,5 km, con parada en el sitio de biodiversidad Jean Rostand; inicio de la marcha en bicicleta de montaña de 35 km e inicio del cani-rando de 7 km. Participación libre.

13h30: Comida al horno de pan con ensalada mixta / jamón y patatas (al horno de pan) / queso / helado / café. Se ruega inscribirse antes del 26 de junio.

15.30 h: Baile amenizado por la asociación MONT2DANSE.

Todo el día: actividades diversas (belote, bolos, juegos de mesa, etc.). Bar de refrescos

Am Étang de Sainte Foy finden mehrere Veranstaltungen im Zeichen der Solidarität statt, deren Erlöse zur Finanzierung zukünftiger Wasserversorgungsprojekte verwendet werden.

9.15 Uhr: Start der 7 und 10,5 km langen Wanderungen mit einem Abschnitt über den Biodiversitätsstandort Jean Rostand; Start der 35 km langen Mountainbike-Tour und Start der 7 km langen Cani-Rando. Die Teilnahme ist frei.

13.30 Uhr: Mahlzeit im Brotofen mit gemischtem Salat / Schinken und Grenaille-Kartoffeln (im Brotofen gegart) / Käse / Eis / Kaffee. Denken Sie daran, sich vor dem 26. Juni für das Essen anzumelden.

15:30 Uhr: Tanzanimation mit dem Verein MONT2DANSE.

Den ganzen Tag über: verschiedene Animationen (Belote, Kegeln, Gesellschaftsspiele, …). Getränkeausschank

