Marché de Noël de Dontreix Autour de l’église Dontreix, 2 décembre 2023, Dontreix.

Dontreix,Creuse

Plus de 20 exposants

9h : Ouverture du marché

10h30 : Arrivée du père noël en chien de traineau (initiation de cani rando)

12h : Restauration rapide (croque-monsieur/frites, crêpes, bar à huitres, escargots)

15h-18h : Stand de maquillage enfant + sculpture de ballon et passage de Mickey et Minnie

17h : Inauguration des illuminations du bourg

19h : Restauration rapide/ vin chaud

20h : Chorale « les chardonnerets dans l’église » – Entrée libre (passage du chapeau)

Présence du poissonnier M. Chagnoleau directe Marenne Olérons.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:00:00. .

Autour de l’église

Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



More than 20 exhibitors

9am: Market opens

10:30 am: Arrival of Santa Claus on a dog sled (cani rando initiation)

12pm: Fast food (croque-monsieur/frites, crêpes, oyster bar, snails)

3pm-6pm: Children’s make-up stand + balloon sculpture and Mickey and Minnie’s visit

5pm: Inauguration of the town’s illuminations

7pm: Fast food and mulled wine

8pm: Choir « les chardonnerets dans l’église » – Free admission (hat pass)

Presence of fishmonger M. Chagnoleau direct Marenne Olérons

Más de 20 expositores

9h: Apertura del mercado

10.30 h: Llegada de Papá Noel en trineo tirado por perros (iniciación al cani rando)

12h: Comida rápida (croque-monsieur/patatas fritas, crêpes, bar de ostras, caracoles)

15.00-18.00 h: Stand de maquillaje infantil + globoflexia y visita de Mickey y Minnie

17.00 h: Inauguración de la iluminación de la ciudad

19.00 h: Comida rápida y vino caliente

20.00 h: Coro « les chardonnerets dans l’église » – Entrada gratuita (pase con sombrero)

Presencia del pescadero Sr. Chagnoleau directo Marenne Olérons

Mehr als 20 Aussteller

9 Uhr: Eröffnung des Marktes

10.30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns mit einem Schlittenhund (Einführung in Cani Rando)

12 Uhr: Schnellrestaurants (Croque Monsieur/Pommes frites, Crêpes, Austernbar, Schnecken)

15h-18h: Kinderschminkstand + Ballonschnitzen und Vorbeiziehen von Mickey und Minnie

17 Uhr: Einweihung der Beleuchtung des Marktfleckens

19 Uhr: Schnellrestaurants/ Glühwein

20 Uhr: Chor « les chardonnerets dans l’église » (Die Distelfinken in der Kirche) – Freier Eintritt (Hutabgabe)

Anwesenheit des Fischhändlers M. Chagnoleau direkt Marenne Olérons

Mise à jour le 2023-11-24 par Marche et Combraille en Aquitaine