Bal et concert latino autour de l’Eglise, Appelle (81)

Bal et concert latino autour de l’Eglise, Appelle (81), 1 juillet 2023, . Bal et concert latino Samedi 1 juillet, 21h00 autour de l’Eglise, Appelle (81)

10

avec Las Gabachas & Lassita Trio autour de l’Eglise, Appelle (81) devant la mairie autour de l’Eglise, 81700 Appelle, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41331”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Pour leur nouveau spectacle, après 7 ans de musique cumbia, Las Gabachas ont créé un répertoire plus étendu, un vrai bal latino. Rapidement s’y est invitée la figure ancestrale de …la Muerte ! Les 7 musiciennes sont honorées, émues…mais aussi joueuses ! En compagnie de cette Catrina aux embruns de fêtes mexicaines qui souhaite irrésistiblement danser, elles ouvrent sur scène une faille entre plusieurs mondes, brouillent l’espace-temps, et nous invitent à y déposer au présent la tragicomédie du vivant : puisque nous ne sommes que des feux de paille, le temps d’un concert chaloupé, venez embraser la piste de danse ! Vamos a bailar ! De la vie à la mort, il y a l’amour, il y a Las Gabachas : le bal del Amor NB : Pour toute impossibilité de danser sur vos pieds et vos jambes pour des raisons diverses et variées, les gabachas ont prévu des tutoriels scéniques, en présentiel, de danses assises. source : événement Bal et concert latino publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00

2023-07-02T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu autour de l'Eglise, Appelle (81) Adresse devant la mairie autour de l'Eglise, 81700 Appelle, France Age maximum 110 lieuville autour de l'Eglise, Appelle (81)

autour de l'Eglise, Appelle (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//