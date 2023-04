Brocanteurs dans la ville Autour de le Médiathèque (rue du 19 mars), 13 août 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Amis chineurs et chineuses, Brocanteurs dans la ville Bagnères de Bigorre vous accueillent dès 8h00 autour de la médiathèque..

2023-08-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-13 18:00:00. .

Autour de le Médiathèque (rue du 19 mars) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Friends bargain hunters and bargain hunters, Brocanteurs in the city Bagnères de Bigorre welcome you from 8:00 am around the media library.

Amigos buscadores y buscadores de gangas, Brocanteurs dans la ville Bagnères de Bigorre le dan la bienvenida a partir de las 8:00 h en torno a la mediateca.

Freunde der Schnäppchenjäger und Schnäppchenjägerinnen, Brocanteurs dans la ville Bagnères de Bigorre empfangen Sie ab 8.00 Uhr rund um die Mediathek.

Mise à jour le 2023-04-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65