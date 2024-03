Autour de l’Archéologie Zèbre Albert Albert, samedi 23 mars 2024.

Lydie Blondeau, coordinatrice et responsable d’opération du chantier archéologique de Méaulte animera une conférence sur les fouilles archéologiques réalisées en 2019 sur la ZAC du Coquelicot à Méaulte. Celles-ci ont mis en évidence des traces de plusieurs occupations humaines dont la plus ancienne remonte au Néolithique. Une exploitation agricole romaine (du Ier au IIIé siècle après J-C) a entièrement été fouillée. Ce site a également révélé une multitude de fours (culinaire, à pain, de production de chaux et de potier), ainsi qu’un vestige unique dans la Somme : un atelier qui produisait la vaisselle du site.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Rencontrez des spécialistes de l’Inrap pour évoquer les découvertes faites sur la « ZAC du Coquelicot » à Méaulte. Saviez-vous que les archéologues y ont mis au jour un four de potier antique inédit dans la Somme ? Nous fouillons, c’est votre histoire ! De 14h à 16h, des ateliers pédagogiques spécifiques, à destination des adultes et des enfants (à partir de 8 ans) seront proposés.

✨ L’achéomaquette

⏰ De 14h à 16h – en continu Durée : 30 min

Public : Ados / Adultes & Enfants à partir de 8 ans

L’archéomaquette aide à comprendre de manière ludique les étapes de l’archéologie préventive. Saurez-vous vérifier la présence de vestiges ? Il faudra ensuite fouiller les traces archéologiques, étudier l’organisation du site proposé puis analyser les données recueillies.

✨ Atelier Remontage de céramique

⏰ Plusieurs créneaux de 14h à 16h – sur inscription Durée : 30 min

Public : Enfants à partir de 8 ans

Remontage de céramique (sur inscription). Que fait le céramologue devant les fragments de poteries en terre cuite mis en évidence sur les terrains de fouilles ? Reconstituez des céramiques brisées pour comprendre les premières étapes de son travail

