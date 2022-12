Autour de l’animal – Micro Folie Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2023-02-10 10:00:00 – 2023-02-10 12:00:00

Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot EUR 0 0 Visite du musée numérique pour découvrir la symbolique de l’animal (réel ou fantastique) dans l’art et un atelier de dessin facile ou pixel art selon l’âge.

Pour tous à partir de 7 ans. Adultes sans enfant bienvenus.

