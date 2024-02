Autour de l’Abécédaire d’auto-édition féministe, rencontre avec Apolline et Clémentine Labrosse à Lafayette Anticipations ! Lafayette Anticipations Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Une rencontre avec les autrices de l’Abécédaire d’auto-édition féministe, Apolline et Clémentine Labrosse, aux éditions Trouble | Censored.

Ce livre rassemble des outils, techniques, ressources, conseils et idées pour qui voudrait se lancer dans l’auto-édition. Il explore et questionne l’existence d’une pratique féministe de l’objet imprimé – ses enjeux d’indépendance et son histoire contemporaine, militante et artistique. Un abécédaire subjectif, joyeux et non exhaustif, imaginé par les fondatrices autodidactes, Apolline et Clémentine Labrosse de la revue Censored, basé sur leurs expériences et leurs rencontres.

Lafayette Anticipations 9 Rue du Plâtre 75004 Paris

