Autour de la table – Festival En attendant l’éclaircie Caen, 16 février 2023, Caen .

2023-02-16 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-16 21:30:00 21:30:00

Autour de la table, nous sommes égaux, généreux, différents.

On peut y déposer nos idées, nos cahiers, nos dessins et nos canevas.

On peut y préparer nos repas ou y déballer notre casse-croûte.

On peut en faire une surface de percussion, un poste d’observation, un lieu de fête ou de rendez-vous.

On peut en faire notre lieu.

contact@lacitetheatre.org +33 2 31 93 30 40

