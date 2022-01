AUTOUR DE LA SURE AU LAC DU SALAGOU Octon, 12 mars 2022, Octon.

AUTOUR DE LA SURE AU LAC DU SALAGOU Octon

2022-03-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-12 17:00:00 17:00:00

Octon Hérault Octon

Le lac du Salagou est entouré de sommets, vestiges d’anciennes coulées volcaniques vieilles de plus d’un million d’années. La colline de la Sure en est un témoin. Entre ruffe et basalte, vous arpenterez la Sure à la découverte de sa géologie si singulière. Claude Lesclingand, vulcanologue amateur, vous racontera l’histoire du volcanisme au lac du Salagou.

Par le Groupe minéralogique du Clermontais

Tout public / gratuit sur réservation

Niveau moyen (3,5 km) / ne pas avoir de difficulté pour marcher

Prévoir pique-nique, eau, chapeau, chaussures de marche

+33 4 67 96 23 86

Octon

