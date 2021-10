Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou AUTOUR DE LA SHOAH – POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

AUTOUR DE LA SHOAH – POUANCÉ Ombrée d’Anjou, 7 janvier 2022, Ombrée d'Anjou. AUTOUR DE LA SHOAH – POUANCÉ 2022-01-07 – 2022-01-07 Combrée Bibliothèque

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire En lien avec le spectacle Anne Franck, le réseau des bibliothèques d’Ombrée d’Anjou propose :

– 15h : Autour de la Shoah – témoignage de l’historienne Corinna Coulmas, première assistante de Claude Lanzmann pour le film “Shoah”.

– 20h30 : Concert de chansons yiddish par Shura Lipovsky, chanteuse native des Pays-Bas spécialiste du répertoire yiddish et klezmer. Durée : 1h

Témoignage et concert autour de la Shoah proposés le 7 janvier à partir de 15h à la bibliothèque de Combrée.

Tout public dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Combrée Bibliothèque Ville Ombrée d'Anjou lieuville 47.70343#-1.03044