brocante Autour de la salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire, 8 octobre 2023, Saint-Sorlin-en-Valloire.

Saint-Sorlin-en-Valloire,Drôme

Brocante organisée par le comité des fêtes. Réservée aux particuliers. Buffet et buvette sur place..

2023-10-08 06:00:00 fin : 2023-10-08 15:00:00. .

Autour de la salle polyvalente

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market organized by the Comité des fêtes. Reserved for individuals. Buffet and refreshment bar on site.

Mercadillo organizado por el Comité des fêtes. Reservado a particulares. Buffet y bar de refrescos in situ.

Trödelmarkt, organisiert vom Festkomitee. Nur für Privatpersonen zugänglich. Buffet und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche