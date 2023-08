VIDE-GRENIER Autour de la salle multiactivités Docelles, 24 septembre 2023, Docelles.

Docelles,Vosges

Vide-grenier annuel de l’OMSCL de Docelles.

Inscription (avec dossier complet) avant le mercredi 20 septembre.

2€/m; minimum 5m.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 07:00:00 fin : 2023-09-24 17:00:00. 0 EUR.

Autour de la salle multiactivités rue du colonel Bertin

Docelles 88460 Vosges Grand Est



Annual garage sale organized by the Docelles OMSCL.

Registration (with complete file) before Wednesday, September 20.

2/m; minimum 5m.

Venta anual de garaje organizada por la OMSCL de Docelles.

Inscripción (con expediente completo) antes del miércoles 20 de septiembre.

2/m; mínimo 5m.

Jährlicher Flohmarkt des OMSCL von Docelles.

Anmeldung (mit vollständigen Unterlagen) bis Mittwoch, den 20. September.

2/m; Minimum 5m.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES